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Англия
11 октября 2022, 08:40 | Обновлено 11 октября 2022, 08:52
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Экс-футболист Манчестер Юнайтед может возглавить неудачника Чемпионшипа

Новый вызов готов принять Майкл Каррик

11 октября 2022, 08:40 | Обновлено 11 октября 2022, 08:52
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Экс-футболист Манчестер Юнайтед может возглавить неудачника Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

41-летний Майкл Каррик может стать новым наставником «Мидлсбро», выступающего во втором дивизионе чемпионата Англии.

«Смогги» якобы уже провели переговоры с Карриком, который, напомним, в прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в трех матчах, после чего команду возглавил Ральф Рангник.

В таблице Чемпионшипа «Мидлсбро» после 13 туров занимает 21-е место из 24.

3 октября клуб отправил в отставку прежнего главного тренера команды Криса Уайлдера. Временно обязанности наставника выполняет ассистент прежнего тренера Лео Перкович.

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Мидлсбро Майкл Каррик Чемпионшип
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Источник BBC
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