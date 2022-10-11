Экс-футболист Манчестер Юнайтед может возглавить неудачника Чемпионшипа

41-летний Майкл Каррик может стать новым наставником «Мидлсбро», выступающего во втором дивизионе чемпионата Англии.

«Смогги» якобы уже провели переговоры с Карриком, который, напомним, в прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в трех матчах, после чего команду возглавил Ральф Рангник.

В таблице Чемпионшипа «Мидлсбро» после 13 туров занимает 21-е место из 24.

3 октября клуб отправил в отставку прежнего главного тренера команды Криса Уайлдера. Временно обязанности наставника выполняет ассистент прежнего тренера Лео Перкович.