Экс-футболист Манчестер Юнайтед может возглавить неудачника Чемпионшипа
Новый вызов готов принять Майкл Каррик
41-летний Майкл Каррик может стать новым наставником «Мидлсбро», выступающего во втором дивизионе чемпионата Англии.
«Смогги» якобы уже провели переговоры с Карриком, который, напомним, в прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в трех матчах, после чего команду возглавил Ральф Рангник.
В таблице Чемпионшипа «Мидлсбро» после 13 туров занимает 21-е место из 24.
3 октября клуб отправил в отставку прежнего главного тренера команды Криса Уайлдера. Временно обязанности наставника выполняет ассистент прежнего тренера Лео Перкович.
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