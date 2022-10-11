Украина. Премьер лига11 октября 2022, 04:29 | Обновлено 11 октября 2022, 06:18
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Окунь лечит Рыбку. Голкиперу Металлиста сделали операцию на колене
Александр Рыбка остался вне игры
11 октября 2022, 04:29 | Обновлено 11 октября 2022, 06:18
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Капитан харьковского «Металлиста» Александр Рыбка в понедельник перенес операцию на мениске правого колена.
Как сообщил главврач команды Александр Окунь, операция прошла успешно. Сейчас Рыбка находится в одной из киевских больниц и скоро его отпустят домой.
Сроки восстановления футболиста будут зависеть от особенностей организма и займут около месяца.
Голкипер получил травму в одном из игровых эпизодов первого тайма матча «Верес» - «Металлист».
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