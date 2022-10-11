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Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 04:29 | Обновлено 11 октября 2022, 06:18
157
0

Окунь лечит Рыбку. Голкиперу Металлиста сделали операцию на колене

Александр Рыбка остался вне игры

11 октября 2022, 04:29 | Обновлено 11 октября 2022, 06:18
157
0
Окунь лечит Рыбку. Голкиперу Металлиста сделали операцию на колене
ФК Металлист. Александр Рыбка

Капитан харьковского «Металлиста» Александр Рыбка в понедельник перенес операцию на мениске правого колена.

Как сообщил главврач команды Александр Окунь, операция прошла успешно. Сейчас Рыбка находится в одной из киевских больниц и скоро его отпустят домой.

Сроки восстановления футболиста будут зависеть от особенностей организма и займут около месяца.

Голкипер получил травму в одном из игровых эпизодов первого тайма матча «Верес» - «Металлист».

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Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Александр Рыбка Металлист Харьков травма колена травма Александр Окунь
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Источник ФК Металлист
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