Окунь лечит Рыбку. Голкиперу Металлиста сделали операцию на колене

Капитан харьковского «Металлиста» Александр Рыбка в понедельник перенес операцию на мениске правого колена.

Как сообщил главврач команды Александр Окунь, операция прошла успешно. Сейчас Рыбка находится в одной из киевских больниц и скоро его отпустят домой.

Сроки восстановления футболиста будут зависеть от особенностей организма и займут около месяца.

Голкипер получил травму в одном из игровых эпизодов первого тайма матча «Верес» - «Металлист».