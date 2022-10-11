Роман ЗОЗУЛЯ: «Тимощук не заслуживает называться украинцем»

Украинский форвард Роман Зозуля высказал свое мнение о бывшем полузащитнике сборной Украины Анатолии Тимощуке, который строит свою карьеру в россии.

«По поводу Тимощука… Не знаю. Его только бог накажет. Я с ним общался раньше, до войны. Когда мы были молодыми и пришли в сборную, он нас очень поддерживал. В первую очередь, тогда он был классным капитаном, классным чуваком. Что произошло? Не знаю. Нужно у таких людей просто забирать паспорт гражданина Украины. Он не заслуживает называться украинцем. Все. Не знаю, можно ли по закону просто так забрать паспорт. Но это нужно сделать и чтобы никогда его нога не могла ступить на нашу территорию. Таких много, и у всех нужно забрать паспорта. Пусть живут там и все. Если им там нравится, пусть живут. Недолго им осталось. Недолго осталось до нашей победы».