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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Тимощук не заслуживает называться украинцем»
Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 02:34 | Обновлено 11 октября 2022, 06:23
307
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Тимощук не заслуживает называться украинцем»

Украинский форвард – о своем бывшем партнере

11 октября 2022, 02:34 | Обновлено 11 октября 2022, 06:23
307
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Тимощук не заслуживает называться украинцем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Роман Зозуля высказал свое мнение о бывшем полузащитнике сборной Украины Анатолии Тимощуке, который строит свою карьеру в россии.

«По поводу Тимощука… Не знаю. Его только бог накажет. Я с ним общался раньше, до войны. Когда мы были молодыми и пришли в сборную, он нас очень поддерживал. В первую очередь, тогда он был классным капитаном, классным чуваком. Что произошло? Не знаю. Нужно у таких людей просто забирать паспорт гражданина Украины. Он не заслуживает называться украинцем. Все. Не знаю, можно ли по закону просто так забрать паспорт. Но это нужно сделать и чтобы никогда его нога не могла ступить на нашу территорию. Таких много, и у всех нужно забрать паспорта. Пусть живут там и все. Если им там нравится, пусть живут. Недолго им осталось. Недолго осталось до нашей победы».

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Роман Зозуля Анатолий Тимощук российско-украинская война
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