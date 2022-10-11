В рашке формируют отряды спортсменов-добровольцев для участия в войне
Предварительное обсуждение вопроса состоялось в москве, столице кацапии
В рашке планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в войне в Украине (или типа специальной военной операции), утверждают пропагандоны из рф.
По данным источника, предварительное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник, 10 октября, в москве, столице кацапии.
В мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, и в скором времени они будут об этом оповещены. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций.
Напомним, частичный мобилизец была объявлена в россии 21 сентября, многие чмобики уже прибыли в Украину и гибнут бесцельно на чужой земле.
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