В рашке планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в войне в Украине (или типа специальной военной операции), утверждают пропагандоны из рф.

По данным источника, предварительное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник, 10 октября, в москве, столице кацапии.

В мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, и в скором времени они будут об этом оповещены. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций.

Напомним, частичный мобилизец была объявлена в россии 21 сентября, многие чмобики уже прибыли в Украину и гибнут бесцельно на чужой земле.