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WTA
11 октября 2022, 00:31 |
85
0

Марта КОСТЮК: «Не самый легкий матч, учитывая обстоятельства»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение на турнире в Румынии

11 октября 2022, 00:31 |
85
0
Марта КОСТЮК: «Не самый легкий матч, учитывая обстоятельства»
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение итальянке Жасмин Паолини в матче 1/16 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния):

«Не самый легкий матч, учитывая обстоятельства. Отдала все силы сегодня. Теперь мы вернемся в Гвадалахару. Спасибо, что продолжаете поддерживать», – написала украинка в своем Instagram.

Отметим, что вчера, 10 октября, территория Украины подверглась массированному ракетному удару со стороны российских рашистов. Всего было выпущено более 80 ракет.

Турнир WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) пройдет на следующей неделе. Костюк на данный момент вторая в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.

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Источник Sport.ua
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