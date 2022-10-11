Марта КОСТЮК: «Не самый легкий матч, учитывая обстоятельства»
Украинская теннисистка прокомментировала поражение на турнире в Румынии
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение итальянке Жасмин Паолини в матче 1/16 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния):
«Не самый легкий матч, учитывая обстоятельства. Отдала все силы сегодня. Теперь мы вернемся в Гвадалахару. Спасибо, что продолжаете поддерживать», – написала украинка в своем Instagram.
Отметим, что вчера, 10 октября, территория Украины подверглась массированному ракетному удару со стороны российских рашистов. Всего было выпущено более 80 ракет.
Турнир WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) пройдет на следующей неделе. Костюк на данный момент вторая в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.
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