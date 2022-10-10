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Другие новости
10 октября 2022, 17:47 | Обновлено 10 октября 2022, 20:51
114
0

ВИДЕО. Роналду - 700 голов, Макрегор и Мейвезер - бой на 1,2 миллиарда

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

10 октября 2022, 17:47 | Обновлено 10 октября 2022, 20:51
114
0
ВИДЕО. Роналду - 700 голов, Макрегор и Мейвезер - бой на 1,2 миллиарда
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Роналду пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере
2. Днипро-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ
3. Макгрегор и Мейвезер планируют провести два боя
4. Прогноз на матч Фиорентина – Лацио

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Источник Sport.ua
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