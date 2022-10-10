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Лига чемпионов
10 октября 2022, 19:45 | Обновлено 10 октября 2022, 19:46
147
0

Наставник Копенгагена: «Сити снова будет подолгу владеть мячом»

Якоб Нееструп – о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

10 октября 2022, 19:45 | Обновлено 10 октября 2022, 19:46
147
0
Наставник Копенгагена: «Сити снова будет подолгу владеть мячом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Якоб Нееструп

Главный тренер датского «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Сити» снова будет подолгу владеть мячом, это не подвергается сомнению. Но надеюсь, на этот раз, когда мяч будет у нас, мы будем комбинировать подольше.

Нам надо быть немного спокойнее при владении, потому что в этом случае мы сможем забрать у соперника 4-5% владения, а игра станет немного более равной. Вдобавок, мы играем на «Паркене» перед своими болельщиками, и это тоже скажется на игре», - сказал Нееструп.

Матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Копенгаген Якоб Нееструп Манчестер Сити Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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