Наставник Копенгагена: «Сити снова будет подолгу владеть мячом»

Главный тренер датского «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Сити» снова будет подолгу владеть мячом, это не подвергается сомнению. Но надеюсь, на этот раз, когда мяч будет у нас, мы будем комбинировать подольше.

Нам надо быть немного спокойнее при владении, потому что в этом случае мы сможем забрать у соперника 4-5% владения, а игра станет немного более равной. Вдобавок, мы играем на «Паркене» перед своими болельщиками, и это тоже скажется на игре», - сказал Нееструп.

Матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 19:45 по Киеву.