Италия10 октября 2022, 19:02 | Обновлено 10 октября 2022, 19:04
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Милан хочет подписать защитника Манчестер Сити
Натан Аке может продолжить карьеру в Серии А
10 октября 2022, 19:02 | Обновлено 10 октября 2022, 19:04
694
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Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По данным источника, на 27-летнего нидерландского футболиста претендует итальянский «Милан».
Летом итальянский клуб уже интересовался игроком, но получил отказ от «Сити».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 25 млн евро.
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