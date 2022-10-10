Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан хочет подписать защитника Манчестер Сити
Италия
10 октября 2022, 19:02 | Обновлено 10 октября 2022, 19:04
694
0

Милан хочет подписать защитника Манчестер Сити

Натан Аке может продолжить карьеру в Серии А

10 октября 2022, 19:02 | Обновлено 10 октября 2022, 19:04
694
0
Милан хочет подписать защитника Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По данным источника, на 27-летнего нидерландского футболиста претендует итальянский «Милан».

Летом итальянский клуб уже интересовался игроком, но получил отказ от «Сити».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 25 млн евро.

По теме:
Наставник Копенгагена: «Сити снова будет подолгу владеть мячом»
Стефано ПИОЛИ: «Надо извлечь уроки из своих ошибок»
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико выкупил Гризманна у Барселоны, контракт до 2026 года
Манчестер Сити Милан трансферы Натан Аке трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Футбол | 09 октября 2022, 21:55 3
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Динамо»

«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
Футбол | 10 октября 2022, 18:29 0
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины

Игроки внимательно следят за ситуацией

Группа смерти для сборной Украины, Ферстаппен оформил титул, Мотор проиграл
Футбол | 10.10.2022, 05:30
Группа смерти для сборной Украины, Ферстаппен оформил титул, Мотор проиграл
Группа смерти для сборной Украины, Ферстаппен оформил титул, Мотор проиграл
Враг утром выпустил 75 ракет по Украине, 41 сбила ПВО
Война | 10.10.2022, 12:14
Враг утром выпустил 75 ракет по Украине, 41 сбила ПВО
Враг утром выпустил 75 ракет по Украине, 41 сбила ПВО
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Война | 10.10.2022, 09:09
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
08.10.2022, 19:57 2
Теннис
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:35
Футбол
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 7
Футбол
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
09.10.2022, 13:35 83
Футбол
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 2
Бокс
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
09.10.2022, 05:05 1
Бокс
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности