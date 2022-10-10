«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
Игроки внимательно следят за ситуацией
По информации испанского издания AS, в расположении «Шахтера», который перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» находится в Варшаве, очень напряженная атмосфера.
Игроки и тренерский штаб с утра внимательно следят за новостями в Украине, где россия в очередной раз устроила массированный ракетный обстрел, в том числе по городам, где живут семьи футболистов.
«Во время завтрака атмосфера была почти как на похоронах. В команде ситуация еще более напряженная, чем это обычно последние месяцы. Посмотрим, как это повлияет на игроков перед матчем», - отметил источник AS.
Матч состоится 11 октября, начало в 22:00.
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