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Лига чемпионов
10 октября 2022, 18:29 |
1357
0

«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины

Игроки внимательно следят за ситуацией

10 октября 2022, 18:29 |
1357
0
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
ФК Шахтер

По информации испанского издания AS, в расположении «Шахтера», который перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» находится в Варшаве, очень напряженная атмосфера.

Игроки и тренерский штаб с утра внимательно следят за новостями в Украине, где россия в очередной раз устроила массированный ракетный обстрел, в том числе по городам, где живут семьи футболистов.

«Во время завтрака атмосфера была почти как на похоронах. В команде ситуация еще более напряженная, чем это обычно последние месяцы. Посмотрим, как это повлияет на игроков перед матчем», - отметил источник AS.

Матч состоится 11 октября, начало в 22:00.

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Источник AS
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