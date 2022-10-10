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Испания
10 октября 2022, 18:33 | Обновлено 10 октября 2022, 18:43
127
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «В матче с Атлетиком был виден потенциал Севильи»

Наставник «Боруссии Д» – о предстоящем матче с испанским клубом

10 октября 2022, 18:33 | Обновлено 10 октября 2022, 18:43
127
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «В матче с Атлетиком был виден потенциал Севильи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Севильи».

«Конечно, после тренерской перестановки в «Севилье» будут какие-то изменения. Она здорово проявила себя на выходных в игре с «Атлетико» из Бильбао. Был виден ее потенциал», - сказал Терзич.

Матч «Боруссия Дортмунд» – «Севилья» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Эдин Терзич Атлетик Бильбао Севилья Боруссия Дортмунд
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Источник УЕФА
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