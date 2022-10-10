Эдин ТЕРЗИЧ: «В матче с Атлетиком был виден потенциал Севильи»

Главный тренер немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Севильи».

«Конечно, после тренерской перестановки в «Севилье» будут какие-то изменения. Она здорово проявила себя на выходных в игре с «Атлетико» из Бильбао. Был виден ее потенциал», - сказал Терзич.

Матч «Боруссия Дортмунд» – «Севилья» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.