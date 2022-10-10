Испания10 октября 2022, 18:33 | Обновлено 10 октября 2022, 18:43
127
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «В матче с Атлетиком был виден потенциал Севильи»
Наставник «Боруссии Д» – о предстоящем матче с испанским клубом
10 октября 2022, 18:33 | Обновлено 10 октября 2022, 18:43
127
0
Главный тренер немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Севильи».
«Конечно, после тренерской перестановки в «Севилье» будут какие-то изменения. Она здорово проявила себя на выходных в игре с «Атлетико» из Бильбао. Был виден ее потенциал», - сказал Терзич.
Матч «Боруссия Дортмунд» – «Севилья» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 октября 2022, 14:56 3
Форвард «Челси» - о тренере «Арсенала»
Футбол | 09 октября 2022, 20:10 1
Главный тренер «Арсенала» сообщил, что у Александра очередное повреждение
Футбол | 10.10.2022, 10:50
Футбол | 10.10.2022, 17:33
Футбол | 10.10.2022, 05:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.10.2022, 20:15 2
09.10.2022, 11:45 5
09.10.2022, 14:55 12
Война
10.10.2022, 01:00
09.10.2022, 21:55 4
09.10.2022, 10:45
09.10.2022, 13:35 83