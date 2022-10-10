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Лига чемпионов
10 октября 2022, 18:07 | Обновлено 10 октября 2022, 18:19
63
0

Стефано ПИОЛИ: «Надо извлечь уроки из своих ошибок»

Наставник «Милана» намерен взять реванш у «Челси»

10 октября 2022, 18:07 | Обновлено 10 октября 2022, 18:19
63
0
Стефано ПИОЛИ: «Надо извлечь уроки из своих ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Челси».

«Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью. Мы очень разочарованы своей игрой на «Стэмфорд Бридж». Надо извлечь уроки из своих ошибок и допускать их меньше. «Милан» не может жить в сомнениях и колебаниях, игроки на поле должны показывать футбол соответствующего уровня. Нам нечего бояться. Завтра очередной матч, и мы должны постараться сыграть на своем уровне», - сказал Пиоли.

Матч «Милан» – «Челси» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву. На прошлой неделе «россонери» уступили «пенсионерам» со счетом 0:3.

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Стефано Пиоли Милан Челси Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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