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Лига чемпионов
10 октября 2022, 17:50 | Обновлено 10 октября 2022, 18:02
47
0

Анатолий ТРУБИН: «Шахтер может играть лучше. Даже против Реала»

Игрок дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

10 октября 2022, 17:50 | Обновлено 10 октября 2022, 18:02
47
0
Анатолий ТРУБИН: «Шахтер может играть лучше. Даже против Реала»
ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин оценил матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Реала», а также последние события в Украине.

Матч состоится 11 октября, начало в 22:00.

– Что чувствуешь в связи с последними событиями? Уже 8 лет «Шахтер» не играет в Донецке. Тогда доводилось посещать матчи команды?
– Последние новости очень грустные для всех нас, для всех украинцев. Но нам надо быть сильными и показать всему миру, что украинцы – сильный народ. Нужно завтра выйти и максимально сконцентрироваться на матче. Последние события не должны быть отмазкой, так как это Лига чемпионов и здесь нужно выкладываться не на 100 процентов, а на 1 000. Я сам родом из Донецка и был на многих матчах «Шахтера» в Донецке. Считаю, если бы мы играли в Донецке, то у нас было бы намного больше шансов, ведь поддержка болельщиков и атмосфера на «Донбасс Арене» – это другой уровень. Я очень по этому скучаю. Согласен с Мистером, что мы победим и как можно быстрее будем играть на «Донбасс Арене» матчи Лиги чемпионов. И для всех это будет праздник.

– Насколько тяжело концентрироваться на футболе после таких новостей из Украины?
– Конечно, сейчас тяжело сфокусироваться, но, считаю, мы слеплены из такого теста, что нам нельзя сидеть сложа руки и думать о плохом. Мы должны быть одной командой, которая будет сильно мотивированной и сфокусированной на максимум. Как уже говорил Мистер, 90 минут Лиги чемпионов помогают болельщикам в Украине забыть обо всех проблемах. Как и наши воины, мы будем пытаться делать все, чтобы подарить нашим людям радость и улыбку. Хоть на 90 минут люди могут забыть все, что сейчас происходит, и сосредоточиться только на футболе. Футбол – игра, которую все любят, он дарит позитивные эмоции.

– В Мадриде пришлось много поработать и совершить 11 сейвов. Какой игры ожидаешь в ответном поединке?
– Завтра будет совсем другая игра, так как к ответному матчу мы лучше подготовились. Мы знаем, что можем играть лучше даже против таких команд, как «Реал». Как отметил Мистер, нам нужно больше храбрости, нужно играть в свою игру и быть «Шахтером». Если будут моменты, когда мне придется выручить команду, – это то, что я должен делать. У каждого есть своя роль на футбольном поле и каждый должен ее выполнять на наивысшем уровне. Нужно сыграть идеально, если хочешь победить «Реал».

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Шахтер Донецк Шахтер - Реал Лига чемпионов Анатолий Трубин российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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