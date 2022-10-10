Адриен РАБЬО: «Нам надо прогрессировать»

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» из Хайфы.

«Мы постоянно общаемся в раздевалке, в том числе когда побеждаем, потому что нам надо прогрессировать. У нас хорошая сплоченная команда, но надо продолжать упорно работать. Вся команда очень хочет одержать победу в этом матче и продолжить борьбу за выход из группы», - сказал Рабьо.

Матч «Маккаби Хайфа» – «Ювентус» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 19:45 по Киеву.