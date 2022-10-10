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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев»
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 17:25 |
270
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев»

Легенда украинского футбола – об обстреле рашистов

10 октября 2022, 17:25 |
270
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал массовый обстрел территории Украины со стороны рашистов.

«80 ракет и 12 дронов-камикадзе выпустила сегодня россия по нашей родной земле. Киев, Харьков, Запорожье, Чернигов, Сумы, Кривой Рог, Днепр… Я встретил этот обстрел в поезде, который остановился посреди поля. И эти несколько часов были вечностью.

Я хочу сказать одно. Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев. У нас можно отобрать дома и целые улицы, но невозможно унести достоинство, смелость и стремление к свободе. Мы будем защищать Украину. Мы будем петь под обстрелами, как это делали сегодня киевляне в метро. Мы будем сражаться, пока не победим.

В этот очень трудный день, мы благодарим каждого из вас, кто разделяет с нами этот путь. Чтобы вы не почувствовали сегодня: сопричастность, любовь и сострадание к Украине или отчаяние, гнев и ярость к нашим врагам — превратите ваши эмоции в благотворительные пожертвования. Пусть они станут еще одним шагом к нашей общей победе», – написал Шевченко в инстаграме.

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Gargantua
особенно лондонских украинцев.
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