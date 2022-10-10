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Лига чемпионов
10 октября 2022, 17:15 | Обновлено 10 октября 2022, 18:05
38
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Необходимо минимизировать число ошибок»

Наставник «Ювентуса» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

10 октября 2022, 17:15 | Обновлено 10 октября 2022, 18:05
38
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Необходимо минимизировать число ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» из Хайфы.

«Завтра надо сыграть компактно. Необходимо минимизировать число ошибок. В этой ситуации мы должны отдавать даже больше, чем обычно. Какой-то сантиметр, внимание к деталям - все это способно решить исход матча», - сказал Аллегри.

Матч «Маккаби Хайфа» – «Ювентус» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Массимилиано Аллегри Лига чемпионов Ювентус Маккаби Хайфа
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Источник УЕФА
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