Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Необходимо минимизировать число ошибок»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» из Хайфы.

«Завтра надо сыграть компактно. Необходимо минимизировать число ошибок. В этой ситуации мы должны отдавать даже больше, чем обычно. Какой-то сантиметр, внимание к деталям - все это способно решить исход матча», - сказал Аллегри.

Матч «Маккаби Хайфа» – «Ювентус» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 19:45 по Киеву.