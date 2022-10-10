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Англия
10 октября 2022, 16:49 | Обновлено 10 октября 2022, 16:57
182
0

Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с Мартинелли

21-летний форвард вскоре может подписать новое соглашение

10 октября 2022, 16:49 | Обновлено 10 октября 2022, 16:57
182
0
Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с Мартинелли
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» намерен продлить контракт с нападающим Габриэлом Мартинелли.

Лондонский клуб уже начал вести переговоры с агентом игрока о пролонгации договора.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 11 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли продление контракта
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Источник Football Insider
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