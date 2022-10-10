Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с Мартинелли

«Арсенал» намерен продлить контракт с нападающим Габриэлом Мартинелли.

Лондонский клуб уже начал вести переговоры с агентом игрока о пролонгации договора.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 11 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.