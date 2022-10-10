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  4. Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 16:30 |
366
0

Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы

Клуб выплачивает зарплаты и премиальные

10 октября 2022, 16:30 |
366
0
Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы
ФК Ворскла

По информации ТаТоТаке, «Ворскла» является едва ли не единственным клубом УПЛ, который увеличил бюджет в сравнении с прошлым сезоном.

Клуб выплачивает зарплаты, подъемные и премиальные, а также активно приглашает известных игроков и легионеров.

Однако это привело к определенным проблемам в коллективе, потому что новички и легионеры, которым нужно переплачивать за переезд в Украину, получают значительно больше тех игроков, кто уже давно находится в команде.

Частично с этим связан неудачный старт «Ворсклы в сезоне». Сейчас команда занимает 10-е место с 7 очками.

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Источник ТаТоТаке
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