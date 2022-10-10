Другие новости10 октября 2022, 15:55 |
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Монфис намекнул, что Свитолина должна родить на этой неделе
Сегодня есть и хорошие новости
10 октября 2022, 15:55 |
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Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал интригующее сообщение в твиттере.
«Желаю всем прекрасной недели, мне она может принести самый лучший подарок в мире», – написал муж Элины Свитолиной.
Ранее сообщалось, что пара ждет ребенка в октябре. 16 июля они отпраздновали годовщину свадьбы.
Je vous souhaite à tous une belle semaine,la mienne peu y avoir le plus beau cadeau au monde ☺️👼🙏🏾— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 10, 2022
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