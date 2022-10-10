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10 октября 2022, 15:55 |
634
0

Монфис намекнул, что Свитолина должна родить на этой неделе

Сегодня есть и хорошие новости

10 октября 2022, 15:55 |
634
0
Монфис намекнул, что Свитолина должна родить на этой неделе
Instagram. Свитолина и Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал интригующее сообщение в твиттере.

«Желаю всем прекрасной недели, мне она может принести самый лучший подарок в мире», – написал муж Элины Свитолиной.

Ранее сообщалось, что пара ждет ребенка в октябре. 16 июля они отпраздновали годовщину свадьбы.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина рождение ребенка lifestyle
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