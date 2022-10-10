Монфис намекнул, что Свитолина должна родить на этой неделе

Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал интригующее сообщение в твиттере.



«Желаю всем прекрасной недели, мне она может принести самый лучший подарок в мире», – написал муж Элины Свитолиной.

Ранее сообщалось, что пара ждет ребенка в октябре. 16 июля они отпраздновали годовщину свадьбы.