Юрий ВЕРНИДУБ – о массовом ракетном ударе русни: «Просто твари»
Главный тренер «Кривбасса» не смог подобрать других слов
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал массовый обстрел территории Украины со стороны рашистов.
«Просто твари, других слов у меня нет», – сказал Вернидуб.
Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).
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