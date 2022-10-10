Юрий ВЕРНИДУБ – о массовом ракетном ударе русни: «Просто твари»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал массовый обстрел территории Украины со стороны рашистов.

«Просто твари, других слов у меня нет», – сказал Вернидуб.

Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).