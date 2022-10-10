Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после поединка Богдан – Нимайер. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница сразится против Тамары Корпач (№98 WTA) или Даяны Ястремской (№94 WTA).

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