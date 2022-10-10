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  4. Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 октября 2022, 15:17 |
141
0

Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Клуж-Напоке

10 октября 2022, 15:17 |
141
0
Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после поединка Богдан – Нимайер. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница сразится против Тамары Корпач (№98 WTA) или Даяны Ястремской (№94 WTA).

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смотреть онлайн WTA Клуж-Напока Марта Костюк Жасмин Паолини
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Источник Sport.ua
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