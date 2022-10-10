Даяна Ястремская – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Клуж-Напоке
10 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Румынии.
В первом круге украинка сразится против Тамары Корпач из Германии (№98 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте. Время начала матча – 14:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница сразится против Жасмин Паолини (№78 WTA) или Марты Костюк (№56 WTA).
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