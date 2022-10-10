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WTA
10 октября 2022, 13:59 | Обновлено 10 октября 2022, 14:02
185
0

Даяна Ястремская – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Клуж-Напоке

10 октября 2022, 13:59 | Обновлено 10 октября 2022, 14:02
185
0
Даяна Ястремская – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге украинка сразится против Тамары Корпач из Германии (№98 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте. Время начала матча – 14:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Жасмин Паолини (№78 WTA) или Марты Костюк (№56 WTA).

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WTA Клуж-Напока Даяна Ястремская Тамара Корпач смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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