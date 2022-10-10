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  4. ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
Англия
10 октября 2022, 14:04 |
1609
0

ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины

Хавбек «Арсенала» прокомментировал события в Украине

10 октября 2022, 14:04 |
1609
0
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал утренние обстрелы Украины:

«Детская площадка в Украине этим утром. Только один месседж от меня для всего мира: держитесь подальше от страны-террориста!».

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