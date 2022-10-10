Англия10 октября 2022, 14:04 |
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ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
Хавбек «Арсенала» прокомментировал события в Украине
10 октября 2022, 14:04 |
1609
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Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал утренние обстрелы Украины:
«Детская площадка в Украине этим утром. Только один месседж от меня для всего мира: держитесь подальше от страны-террориста!».
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