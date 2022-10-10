Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра перешел в хорватскую Локомотиву
Другие новости
10 октября 2022, 13:31 |
191
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра перешел в хорватскую Локомотиву

32-летний Иван Томечак вернулся на родину

10 октября 2022, 13:31 |
191
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра перешел в хорватскую Локомотиву
Instagram. Иван Томечак

Хорватский правый защитник Иван Томечак, известный в Украине по выступлениям за «Днепр», продолжит карьеру на родине.

О подписании однолетнего контракта с Томечаком объявила загребская «Локомотива» - клуб, в котором защитник выступал в начале профессиональной карьеры.

В «Локомотиву» Томечак перешел свободным агентом. Ранее у него истек контракт с кипрским «Пафосом».

Напомним, за «Днепр» Томечак выступал в сезоне-2015/16. Украинский клуб подписал его из «Риеки» за 1 миллион евро, а впоследствии бек ушел свободным агентом в саудовский «Аль-Наср».

По теме:
Интер может продать Госенса в январе
ПСЖ рассчитывает на подписание Обамеянга
Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи
Иван Томечак Локомотива Загреб трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Локомотива Загреб
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 октября 2022, 02:15 0
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Футбол | 09 октября 2022, 20:11 25
Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух

Коллектив Мирчи Луческу потерял еще одного голкипера, однако добыл три очка

Украинские фехтовальщики взяли бронзу на Кубке Европы
Другие виды | 10.10.2022, 08:50
Украинские фехтовальщики взяли бронзу на Кубке Европы
Украинские фехтовальщики взяли бронзу на Кубке Европы
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Футбол | 09.10.2022, 13:35
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Футбол | 09.10.2022, 21:55
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
09.10.2022, 07:05 10
Война
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 6
Авто/мото
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
08.10.2022, 19:57 2
Теннис
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 11
Футбол
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
08.10.2022, 13:15 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности