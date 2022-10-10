ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра перешел в хорватскую Локомотиву
32-летний Иван Томечак вернулся на родину
Хорватский правый защитник Иван Томечак, известный в Украине по выступлениям за «Днепр», продолжит карьеру на родине.
О подписании однолетнего контракта с Томечаком объявила загребская «Локомотива» - клуб, в котором защитник выступал в начале профессиональной карьеры.
В «Локомотиву» Томечак перешел свободным агентом. Ранее у него истек контракт с кипрским «Пафосом».
Напомним, за «Днепр» Томечак выступал в сезоне-2015/16. Украинский клуб подписал его из «Риеки» за 1 миллион евро, а впоследствии бек ушел свободным агентом в саудовский «Аль-Наср».
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