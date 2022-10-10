Игрок Брайтона завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Энок Мвепу повесил бутсы на гвоздь
24-летний полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу объявил о завершении карьеры. Это связано с тем, что у него было диагностировано потенциально смертельное наследственное заболевание сердца.
В нынешнем сезоне на счету Мвепу 1 ассист в 6 матчах АПЛ. Ранее Мвепу также выступал за «НАПСА Старс», «Кафуэ Селтик», «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг». В период с 2017 по 2022 годы провел 23 матча и забил 6 голов за сборную Замбии.
«Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему», – прокомментировал завершение карьеры Мвепу главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
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