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  4. Игрок Брайтона завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Англия
10 октября 2022, 12:59 |
297
0

Игрок Брайтона завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Энок Мвепу повесил бутсы на гвоздь

10 октября 2022, 12:59 |
297
0
Игрок Брайтона завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Энок Мвепу

24-летний полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу объявил о завершении карьеры. Это связано с тем, что у него было диагностировано потенциально смертельное наследственное заболевание сердца.

В нынешнем сезоне на счету Мвепу 1 ассист в 6 матчах АПЛ. Ранее Мвепу также выступал за «НАПСА Старс», «Кафуэ Селтик», «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг». В период с 2017 по 2022 годы провел 23 матча и забил 6 голов за сборную Замбии.

«Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему», – прокомментировал завершение карьеры Мвепу главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

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Энок Мвепу Брайтон Роберто Де Дзерби
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Источник The Sun
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