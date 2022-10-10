Барселона увековечит имя Месси

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании клубного руководства установить статую в честь форварда Лионеля Месси.

«Мы построим статую Лео Месси за пределами «Камп Ноу». Решение принято», – заявил Лапорта.

Ранее была информация, что «сине-гранатовые» хотят, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону», которую он покинул летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят, чтобы аргентинец вернулся в «Барселону».

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год, провел за команду 776 матчей во всех турнирах, забил 670 голов и сделал 302 ассиста. Вместе с «Барселоной» он выиграл 35 трофеев.