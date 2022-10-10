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Италия
10 октября 2022, 11:06 |
263
1

Интер может продать Госенса в январе

На защитника претендуют клубы из АПЛ и Бундеслиги

10 октября 2022, 11:06 |
263
1
Интер может продать Госенса в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

«Интер» во время январского трансферного окна может продать Робина Госенса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

На защитника сборной Германии уже есть два претендента: один из АПЛ, другой – из Бундеслиги. О каких именно клубах идет речь, не известно. В конце летнего трансферного окна Госенс был близок к переходу в «Байер».

В нынешнем сезоне на счету Госенса 10 матчей за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Николо Скира Робин Госенс Интер Милан Английская Премьер-лига Бундеслига трансферы трансферы Серии A
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Источник твиттер Николо Скиры
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Комментарии 1
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Serhiy Vyhryst
Дивна історія. 27.01.2022 «Інтер» повідомив про підписання захисника «Аталанти» Робіна Госенса. Йдеться про оренду із обов'язковим викупом за 25 мільйонів євро.
А на трансфермаркет ціна стоїть 15 млн.
Ще гроші не виплатили, а вже продають. Фінанси співають романси.
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