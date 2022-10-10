Интер может продать Госенса в январе

«Интер» во время январского трансферного окна может продать Робина Госенса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

На защитника сборной Германии уже есть два претендента: один из АПЛ, другой – из Бундеслиги. О каких именно клубах идет речь, не известно. В конце летнего трансферного окна Госенс был близок к переходу в «Байер».

В нынешнем сезоне на счету Госенса 10 матчей за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.