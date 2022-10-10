Интер может продать Госенса в январе
На защитника претендуют клубы из АПЛ и Бундеслиги
«Интер» во время январского трансферного окна может продать Робина Госенса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
На защитника сборной Германии уже есть два претендента: один из АПЛ, другой – из Бундеслиги. О каких именно клубах идет речь, не известно. В конце летнего трансферного окна Госенс был близок к переходу в «Байер».
В нынешнем сезоне на счету Госенса 10 матчей за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отборочные матчи стартуют в марте 2023 года
«Барса» набрала 22 очка и вместе с «Реалом» возглавляет турнирную таблицу
А на трансфермаркет ціна стоїть 15 млн.
Ще гроші не виплатили, а вже продають. Фінанси співають романси.