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Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 10:29 | Обновлено 10 октября 2022, 10:39
174
0

Матч Александрия – Металлист 1925 сегодня не состоится

Игра отложена

10 октября 2022, 10:29 | Обновлено 10 октября 2022, 10:39
174
0
Матч Александрия – Металлист 1925 сегодня не состоится
УПЛ

Поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Металлистом 1925», который должен был состояться сегодня, в понедельник 10 октября, не будет проведен. Таково решение Киевской областной военной администрации.

Игра «Александрия» - «Металлист 1925» должна была начаться в понедельник, 10 октября, в Киеве в 15:00 на поле НСК «Олимпийский».

Напомним, утро понедельника, 10 октября, началось в Украине с масштабной воздушной тревоги и массированного ракетного обстрела со стороны рашистов.

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Источник УПЛ
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