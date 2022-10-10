Матч Александрия – Металлист 1925 сегодня не состоится

Поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Металлистом 1925», который должен был состояться сегодня, в понедельник 10 октября, не будет проведен. Таково решение Киевской областной военной администрации.

Игра «Александрия» - «Металлист 1925» должна была начаться в понедельник, 10 октября, в Киеве в 15:00 на поле НСК «Олимпийский».

Напомним, утро понедельника, 10 октября, началось в Украине с масштабной воздушной тревоги и массированного ракетного обстрела со стороны рашистов.