Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-15, украинки теряют позиции

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира. На более крупных соревнованиях в Остраве победила чешка Барбора Крейчикова. Это позволило ей вернуться в топ-15. Финалистка Ига Свёнтек еще больше укрепилась на первой позиции, отрыв от второго места составляет невероятные 5600 очков.

Еще на одном турнире в Монастире первый титул в сезоне взяла бельгийка Элиза Мертенс, она теперь 36-я. Финалистка турнира в Тунисе Ализе Корне поднялась на 32-ю строчку.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то похвалиться особо нечем. Наши лучшие теннисистки либо сохранили места в рейтинге, либо немного ухудшили свое положение. В первой сотне продолжают находится четыре украинки.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке состоялась одна перестановка – Касаткина обошла Соболенко.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке либо потеряли, либо остались при своих.

Украинки в Чемпионской гонке WTA