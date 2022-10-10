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  4. Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-15, украинки теряют позиции
WTA
10 октября 2022, 14:35 |
155
0

Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-15, украинки теряют позиции

В первой десятке изменений не произошло

10 октября 2022, 14:35 |
155
0
Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-15, украинки теряют позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира. На более крупных соревнованиях в Остраве победила чешка Барбора Крейчикова. Это позволило ей вернуться в топ-15. Финалистка Ига Свёнтек еще больше укрепилась на первой позиции, отрыв от второго места составляет невероятные 5600 очков.

Еще на одном турнире в Монастире первый титул в сезоне взяла бельгийка Элиза Мертенс, она теперь 36-я. Финалистка турнира в Тунисе Ализе Корне поднялась на 32-ю строчку.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то похвалиться особо нечем. Наши лучшие теннисистки либо сохранили места в рейтинге, либо немного ухудшили свое положение. В первой сотне продолжают находится четыре украинки.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке состоялась одна перестановка – Касаткина обошла Соболенко.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке либо потеряли, либо остались при своих.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник Sport.ua
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