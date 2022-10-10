Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-15, украинки теряют позиции
В первой десятке изменений не произошло
На прошлой неделе женщины сыграли два турнира. На более крупных соревнованиях в Остраве победила чешка Барбора Крейчикова. Это позволило ей вернуться в топ-15. Финалистка Ига Свёнтек еще больше укрепилась на первой позиции, отрыв от второго места составляет невероятные 5600 очков.
Еще на одном турнире в Монастире первый титул в сезоне взяла бельгийка Элиза Мертенс, она теперь 36-я. Финалистка турнира в Тунисе Ализе Корне поднялась на 32-ю строчку.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то похвалиться особо нечем. Наши лучшие теннисистки либо сохранили места в рейтинге, либо немного ухудшили свое положение. В первой сотне продолжают находится четыре украинки.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке состоялась одна перестановка – Касаткина обошла Соболенко.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке либо потеряли, либо остались при своих.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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