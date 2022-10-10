Юрий ВЕРНИДУБ: «У меня сердце кровью обливается»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, почему во время войны непросто усилить команду новыми исполнителями.

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– Ждать ли еще усиления от «Кривбасса»?

– В такое время трудно усиливать состав. Вы видите, что происходит в Украине. У меня сердце кровью обливается. Я ведь житель Запорожья и то, что там сейчас происходит… Просто нет слов. Это просто кощунство. Те, кто это делает – просто твари, изверги, других слов для них нет.

Поэтому очень благодарен тем, кто к нам едет. Благодарен Рифету Капичу, который сейчас здесь, несмотря на войну в Украине. Отлично его знаю по «Шерифу». Рад, что он здесь, в «Кривбассе». Если еще будут футболисты такого уровня, то, думаю, усилимся. Ведь усиливаться нужно. Не хватает классных футболистов, которые смогли решить судьбу эпизода, - отметил Вернидуб.