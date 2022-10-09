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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 19:41 | Обновлено 09 октября 2022, 19:51
292
0

ДОВБИК: «Заря хорошо играла, но мы выполнили установку тренера»

Нападающий «Днепра-1» прокомментировал победу над «Зарей» в матче УПЛ

09 октября 2022, 19:41 | Обновлено 09 октября 2022, 19:51
292
0
ДОВБИК: «Заря хорошо играла, но мы выполнили установку тренера»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал победу над «Зарей» (3:0) в матче 6-го тура УПЛ, в котором он оформил хет-трик.

– Артем, неужели «Заря» настолько слабее «Вадуца»? Или какой секрет столь легкой визуально победы?

– Нет, «Заря» хорошо играла, но мы выполнили установку тренера. Вся команда сыграла очень хорошо на своих позициях, у нас все получалось. Потому и такой результат.

– Сегодня на матч вышли в футболках в поддержку Валерия Лучкевича. Как команда отреагировала на ситуацию?

– Да, для нас это потеря. Валерий – один из ключевых игроков нашей команды. Но, думаю, что эта травма сделает его сильнее. Я сам перенес такую ​​травму и знаю, как это трудно. Уверен, что он вернется еще сильнее.

– Через неделю команда провела три матча почти одинаковым составом. Как чувствуешь себя?

– Немножко устали, но все мы восстанавливаемся и настраиваемся на каждую игру как новый бой. Думаю, что каждому игроку приятнее играть, чем тренироваться. Поэтому это только нам на пользу. Мы все играем и держим себя в тонусе.

– После матча с «Вадуцем» сознательно никого ни о чем не расспрашивали. Уже разобрались, что произошло в четверг?

– Возможно, нас расслабил быстрый гол. Но мы проделали работу над ошибками, и, считаю, следующая игра будет совсем другой

– Турнирная таблица Лиги конференций говорит о том, что все в наших руках.

– Да, еще три игры, и не надо паниковать. Все еще в наших руках и ногах.

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Источник СК Днепр-1
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