Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия
Чемпионат Европы
09 октября 2022, 19:23 | Обновлено 09 октября 2022, 19:30
2590
1

ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия

Смотрите очередной выпуск на канале Записки украинского болельщика

09 октября 2022, 19:23 | Обновлено 09 октября 2022, 19:30
2590
1
ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия
YouTube

Смотрите очередной выпуск на YouTube-канале Записки украинского болельщика.

В программе: Футбольные новости. Кто соперники сборной Украины в квалификации на Евро-2024? Какие шансы выйти на Евро-2024? Англия, Италия или Северная Македония – кто самый тяжелый соперник? Заявка Украины на проведение ЧМ-2030. Что происходит с Динамо? Шахтер и Днепр-1 выйдут из группы! Лунин имеет снова шанс.

Тайм-коды выпуска

  • 00:00 Какие новости?
  • 00:29 Англия, Италия, Украина и другие – Группа С (смерти) за выход на Евро-2024
  • 06:37 Лунин не пропустил за Реал!
  • 10:11 Анри хвалит Мудрика
  • 12:42 Шахтер в Лиге чемпионов
  • 14:28 Днепр-1 в Лиге конференций
  • 15:44 Все проблемы Динамо. Лига Европы
  • 20:21 Украина, Португалия и Италия проведут ЧМ-2030?

ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия

По теме:
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
ВИДЕО. Как Свентек выиграла первый сет, но проиграла финал в Чехии
Динамо – Рух – 3:0. Дубль Буяльського. Видео голов и обзор матча
Записки украинского болельщика видео жеребьевка Евро-2024 Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Динамо Киев Андрей Лунин Реал Мадрид Шахтер Донецк Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ЗОЗУЛЯ: «У таких, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт»
Футбол | 09 октября 2022, 16:25 4
Роман ЗОЗУЛЯ: «У таких, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт»
Роман ЗОЗУЛЯ: «У таких, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт»

Украинский форвард рассказал, как относится к экс-капитану сборной Украины

Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Футбол | 08 октября 2022, 20:39 20
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком

В парижском клубе наверняка найдутся деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»

ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Футбол | 09.10.2022, 14:55
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Футбол | 09.10.2022, 17:50
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты
Футбол | 09.10.2022, 19:35
Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты
Бойко не доиграл матч с Рухом. У голкипера Динамо подозрение на кресты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Сливай воду сразу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
07.10.2022, 20:03 9
Футбол
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 3
Авто/мото
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
07.10.2022, 20:41 3
Футзал
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы
The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы
07.10.2022, 16:32
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности