Смотрите очередной выпуск на YouTube-канале Записки украинского болельщика.

В программе: Футбольные новости. Кто соперники сборной Украины в квалификации на Евро-2024? Какие шансы выйти на Евро-2024? Англия, Италия или Северная Македония – кто самый тяжелый соперник? Заявка Украины на проведение ЧМ-2030. Что происходит с Динамо? Шахтер и Днепр-1 выйдут из группы! Лунин имеет снова шанс.

Тайм-коды выпуска

00:00 Какие новости?

00:29 Англия, Италия, Украина и другие – Группа С (смерти) за выход на Евро-2024

06:37 Лунин не пропустил за Реал!

10:11 Анри хвалит Мудрика

12:42 Шахтер в Лиге чемпионов

14:28 Днепр-1 в Лиге конференций

15:44 Все проблемы Динамо. Лига Европы

20:21 Украина, Португалия и Италия проведут ЧМ-2030?

ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия