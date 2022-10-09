ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия
Смотрите очередной выпуск на канале Записки украинского болельщика
Смотрите очередной выпуск на YouTube-канале Записки украинского болельщика.
В программе: Футбольные новости. Кто соперники сборной Украины в квалификации на Евро-2024? Какие шансы выйти на Евро-2024? Англия, Италия или Северная Македония – кто самый тяжелый соперник? Заявка Украины на проведение ЧМ-2030. Что происходит с Динамо? Шахтер и Днепр-1 выйдут из группы! Лунин имеет снова шанс.
Тайм-коды выпуска
- 00:00 Какие новости?
- 00:29 Англия, Италия, Украина и другие – Группа С (смерти) за выход на Евро-2024
- 06:37 Лунин не пропустил за Реал!
- 10:11 Анри хвалит Мудрика
- 12:42 Шахтер в Лиге чемпионов
- 14:28 Днепр-1 в Лиге конференций
- 15:44 Все проблемы Динамо. Лига Европы
- 20:21 Украина, Португалия и Италия проведут ЧМ-2030?
ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия
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