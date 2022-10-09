WTA09 октября 2022, 17:05 |
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Мертенс выиграла первый титул в сезоне
Бельгийская теннисистка одолела в финале Ализе Корне из Франции
09 октября 2022, 17:05 |
186
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Состоялся финал турнира WTA 250 в Тунисе.
В матче за титул бельгийка Элиза Мертенс (№42 WTA) легко одолела Ализе Корне из Франции (№37 WTA).
Монастир. Финал
Элиза Мертенс (Бельгия) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:0
Для Мертенс это первый титул в сезоне и седьмой в карьере. Корне проиграла свой девятый финал из 16.
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