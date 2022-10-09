Мертенс выиграла первый титул в сезоне

Состоялся финал турнира WTA 250 в Тунисе.

В матче за титул бельгийка Элиза Мертенс (№42 WTA) легко одолела Ализе Корне из Франции (№37 WTA).

Монастир. Финал

Элиза Мертенс (Бельгия) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:0

Для Мертенс это первый титул в сезоне и седьмой в карьере. Корне проиграла свой девятый финал из 16.