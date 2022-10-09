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WTA
09 октября 2022, 17:05 |
186
0

Мертенс выиграла первый титул в сезоне

Бельгийская теннисистка одолела в финале Ализе Корне из Франции

09 октября 2022, 17:05 |
186
0
Мертенс выиграла первый титул в сезоне
WTA. Элиза Мертенс

Состоялся финал турнира WTA 250 в Тунисе.

В матче за титул бельгийка Элиза Мертенс (№42 WTA) легко одолела Ализе Корне из Франции (№37 WTA).

Монастир. Финал
Элиза Мертенс (Бельгия) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:0

Для Мертенс это первый титул в сезоне и седьмой в карьере. Корне проиграла свой девятый финал из 16.

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Ализе Корне Элизе Мертенс WTA Монастир
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Источник Sport.ua
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