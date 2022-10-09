Кривбасс – Минай. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» и «Минай». Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский». Начало – в 15:00.

Стартовые составы команд

«Кривбасс»: Сарнавский– Стецьков, Ловрич, Якимец, Дибанго, Капич, Хомченовский, Татарков, Н.Волошин, Задерака, Хобленко.

«Минай»: Бандура – Чуев, Гончар, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак, Кулиев, Вишневский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбас» – «Минай».