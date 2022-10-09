Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Минай. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 14:35 | Обновлено 09 октября 2022, 14:51
62
0

Кривбасс – Минай. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 15:00

09 октября 2022, 14:35 | Обновлено 09 октября 2022, 14:51
62
0
Кривбасс – Минай. Известны стартовые составы команд
ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» и «Минай». Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский». Начало – в 15:00.

Стартовые составы команд

«Кривбасс»: Сарнавский– Стецьков, Ловрич, Якимец, Дибанго, Капич, Хомченовский, Татарков, Н.Волошин, Задерака, Хобленко.

«Минай»: Бандура – Чуев, Гончар, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак, Кулиев, Вишневский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбас» – «Минай».

По теме:
Кривбасс – Минай. Текстовая трансляция матча
Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Минай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкретики нет. Шахтер не назвал Интернасьоналу цену на Витао
Футбол | 09 октября 2022, 11:42 0
Конкретики нет. Шахтер не назвал Интернасьоналу цену на Витао
Конкретики нет. Шахтер не назвал Интернасьоналу цену на Витао

Однако бразильский клуб хочет сохранить центрбека в составе

Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Футбол | 09 октября 2022, 06:00 0
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик

Главные новости за 8 октября на Sport.ua

Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге
Футбол | 08.10.2022, 23:54
Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге
Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
Футбол | 09.10.2022, 09:47
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Война | 08.10.2022, 15:51
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
08.10.2022, 13:15 8
Футбол
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
07.10.2022, 20:41 3
Футзал
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
07.10.2022, 09:00 11
Футбол
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
08.10.2022, 07:15 22
Война
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности