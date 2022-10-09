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Полтава
09.10.2022 13:30 - : -
Скорук
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Украина. Первая лига
09 октября 2022, 12:47 | Обновлено 09 октября 2022, 12:50
51
0

Полтава – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 октября в 13:30

09 октября 2022, 12:47 | Обновлено 09 октября 2022, 12:50
51
0
Полтава – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет томаковский «Скорук». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

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Источник Sport.ua
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