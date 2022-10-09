Украина. Первая лига09 октября 2022, 12:47 | Обновлено 09 октября 2022, 12:50
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Полтава – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 октября в 13:30
09 октября 2022, 12:47 | Обновлено 09 октября 2022, 12:50
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В воскресенье, 9 октября, состоится матч 7-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет томаковский «Скорук». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.
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