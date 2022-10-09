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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 12:40 |
1102
4

ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера

Михаил Дианов получил в подарок футболку и осуществил свою давнюю мечту

09 октября 2022, 12:40 |
1102
4
ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера
Полк Азов. Михаил Дианов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов встретился с освобожденным из плена защитником «Азовстали» Михаилом Диановым.

Также Михаил осуществил свою мечту и сфотографировался с трофеем за победу в Кубке УЕФА 2009.

Сообщается, что президент «Шахтера» подарил военному футболку клуба с 36-м номером в честь 36-й отдельной бригады морской пехоты, в которой служит Михаил Дианов.

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полк Азов Азовсталь Михаил Дианов российско-украинская война Шахтер Донецк Ринат Ахметов
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Jaime_Lannister
На останній фотці подумав, що на задньому плані картина з кримським мостом )
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0
Фанькин кот
Теперь Украина для Рината самое безопасное место. Не то что для Суркисов - те аж в Монако.
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-1
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Хутин Пуйло
Чего не сделаешь для пиара. Даже из бункера вылезешь...
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-3
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