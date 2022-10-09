Украина. Премьер лига09 октября 2022, 12:40 |
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ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера
Михаил Дианов получил в подарок футболку и осуществил свою давнюю мечту
09 октября 2022, 12:40 |
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Президент «Шахтера» Ринат Ахметов встретился с освобожденным из плена защитником «Азовстали» Михаилом Диановым.
Также Михаил осуществил свою мечту и сфотографировался с трофеем за победу в Кубке УЕФА 2009.
Сообщается, что президент «Шахтера» подарил военному футболку клуба с 36-м номером в честь 36-й отдельной бригады морской пехоты, в которой служит Михаил Дианов.
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Комментарии 4
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На останній фотці подумав, що на задньому плані картина з кримським мостом )
Теперь Украина для Рината самое безопасное место. Не то что для Суркисов - те аж в Монако.
Показать Скрыть 1 ответ
Чего не сделаешь для пиара. Даже из бункера вылезешь...
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