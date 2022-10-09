ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов встретился с освобожденным из плена защитником «Азовстали» Михаилом Диановым.

Также Михаил осуществил свою мечту и сфотографировался с трофеем за победу в Кубке УЕФА 2009.

Сообщается, что президент «Шахтера» подарил военному футболку клуба с 36-м номером в честь 36-й отдельной бригады морской пехоты, в которой служит Михаил Дианов.