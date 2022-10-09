Днепр-1 – Заря. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Стартовые составы команд

«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Минго, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Довбик.

«Заря»: Мацапура – Бутко, Данченко, Имереков, Батагов, Шахов, Бражко, Кирюханцев, Булеца, Кристиан, Русин.