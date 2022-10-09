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  4. Днепр-1 – Заря. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 12:18 |
461
0

Днепр-1 – Заря. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 13:00 по Киеву

09 октября 2022, 12:18 |
461
0
Днепр-1 – Заря. Известны стартовые составы команд
СК Днепр-1

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Стартовые составы команд

«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Минго, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Довбик.

«Заря»: Мацапура – Бутко, Данченко, Имереков, Батагов, Шахов, Бражко, Кирюханцев, Булеца, Кристиан, Русин.

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Источник Sport.ua
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