Украина. Премьер лига09 октября 2022, 12:18 |
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Днепр-1 – Заря. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 13:00 по Киеву
09 октября 2022, 12:18 |
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В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Днепр-1» и луганская «Заря». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.
Стартовые составы команд
«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Минго, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Довбик.
«Заря»: Мацапура – Бутко, Данченко, Имереков, Батагов, Шахов, Бражко, Кирюханцев, Булеца, Кристиан, Русин.
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