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  4. ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Чемпионат Европы
09 октября 2022, 11:45 |
2474
2

ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову

Нападающий сборной Украины принес «сине-желтым» ничью в матче с россией (1:1)

09 октября 2022, 11:45 |
2474
2
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
УЕФА. Александр Филимонов

9-го октября 1999-го года на московском стадионе «Лужники» состоялся поединок отбора на Евро-2000, в котором сборная россии принимала Украину.

На 75-й минуте встречи счет открыл футболист сборной россии Валерий Карпин. Украинцам удалось сравнять счет на 88-й минуте поединка. Гол забил 23-летний форвард сборной Украины Андрей Шевченко, воспользовавшись ужасной ошибкой российского вратаря Александра Филимонова. Матч закончился со счетом 1:1.

Этот результат позволил нашей сборной, оставив россию на третьем месте, выйти из группы отбора на Евро-2000 и попасть в стыковые матчи. Но Словению пройти не удалось.

«Этот гол очень сильно сломал меня психологически», – признался много лет спустя тогдашний главный тренер сборной россии Олег Романцев.

Место, с которого Шевченко забил свой чудо-гол, с тех пор нередко называют «точкой Шевченко».

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Источник Sport.ua
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Jaime_Lannister
100 разів його бачив, але все одно подивився з задоволенням )
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Jaime_Lannister
Гол-легенда )
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