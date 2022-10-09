ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову

9-го октября 1999-го года на московском стадионе «Лужники» состоялся поединок отбора на Евро-2000, в котором сборная россии принимала Украину.

На 75-й минуте встречи счет открыл футболист сборной россии Валерий Карпин. Украинцам удалось сравнять счет на 88-й минуте поединка. Гол забил 23-летний форвард сборной Украины Андрей Шевченко, воспользовавшись ужасной ошибкой российского вратаря Александра Филимонова. Матч закончился со счетом 1:1.

Этот результат позволил нашей сборной, оставив россию на третьем месте, выйти из группы отбора на Евро-2000 и попасть в стыковые матчи. Но Словению пройти не удалось.

«Этот гол очень сильно сломал меня психологически», – признался много лет спустя тогдашний главный тренер сборной россии Олег Романцев.

Место, с которого Шевченко забил свой чудо-гол, с тех пор нередко называют «точкой Шевченко».