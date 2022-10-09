Скандальный гол-фантом в Аргентине. Арбитр поддался на уловку нападающего

Серьезный скандал произошел накануне в поединке одного из низших дивизионов аргентинского футбола.

Между собой встречались «Хенераль Ламадрид» и «Викториано Аренас», являющиеся аутсайдерами розыгрыша аргентинской Примеры С.

К 65-й минуте матча хозяева поля выигрывали со счетом 1:0, после чего все пошло не по их сценарию. Нападающий «Викториано Аренас», вырвавшись на ударную позицию, пробил по воротам соперника, однако мяч пролетел мимо штанги ворот, едва чиркнув ее. Это не помешало форварду гостей начать праздновать якобы забитый мяч, против чего сразу же начали протестовать футболисты «Хенераль Ламадрид».

Так как на поединке не было системы VAR, а арбитр, очевидно, поддался на эмоции гостей, несуществующее взятие ворот было зафиксировано, несмотря на яростные и отчаянные протесты игроков и тренеров «Хенераль Ламадрид».

Esto fue GOL para Victoriano Arenas... Nada más que agregar 👀🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/Th0TT8kZLL — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 8, 2022

Интересно, что в концовке матча «Викториано Аренас» забил второй мяч и отпраздновал победу со счетом 2:1, которая стала, мягко говоря, не совсем справедливой.