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Нива Тернополь
09.10.2022 15:00 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
09 октября 2022, 11:20 | Обновлено 09 октября 2022, 11:21
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Нива Тернополь – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 октября в 15:00

09 октября 2022, 11:20 | Обновлено 09 октября 2022, 11:21
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Нива Тернополь – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 7-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Нива» из Тернополя примет черновицкую «Буковину». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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Источник Sport.ua
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