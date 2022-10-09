09.10.2022 15:00 - : -
Украина. Первая лига09 октября 2022, 11:20 | Обновлено 09 октября 2022, 11:21
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Нива Тернополь – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 9 октября в 15:00
09 октября 2022, 11:20 | Обновлено 09 октября 2022, 11:21
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В воскресенье, 9 октября, состоится матч 7-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Нива» из Тернополя примет черновицкую «Буковину». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
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