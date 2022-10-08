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Чемпионат Бельгии
Брюгге
08.10.2022, FT 0 : 2
Вестерло
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Бельгия
08 октября 2022, 23:37 |
363
0

Яремчук и Соболь не помогли. Брюгге потерпел третье поражение в чемпионате

Команда остается в топ-3

08 октября 2022, 23:37 |
363
0
Яремчук и Соболь не помогли. Брюгге потерпел третье поражение в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брюгге» в матче чемпионата Бельгии проиграл «Вестерло» со счетом 0:2, потерпев третье поражение в нынешнем розыгрыше национального первенства.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук вышли на поле в стартовом составе. Соболь провел на поле 57 минут, а Яремчук - 68 минут.

«Брюгге» остается на 3-й позиции с 22 очками. Лидирует «Антверпен», у которого 30 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 11-й тур

Брюгге - Вестерло 0:2
Голы: Фостер, 53, 86

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Источник Sport.ua
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