Бельгия08 октября 2022, 23:37 |
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Яремчук и Соболь не помогли. Брюгге потерпел третье поражение в чемпионате
Команда остается в топ-3
08 октября 2022, 23:37 |
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«Брюгге» в матче чемпионата Бельгии проиграл «Вестерло» со счетом 0:2, потерпев третье поражение в нынешнем розыгрыше национального первенства.
Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук вышли на поле в стартовом составе. Соболь провел на поле 57 минут, а Яремчук - 68 минут.
«Брюгге» остается на 3-й позиции с 22 очками. Лидирует «Антверпен», у которого 30 пунктов.
Чемпионат Бельгии. 11-й тур
Брюгге - Вестерло 0:2
Голы: Фостер, 53, 86
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