Яремчук и Соболь не помогли. Брюгге потерпел третье поражение в чемпионате

«Брюгге» в матче чемпионата Бельгии проиграл «Вестерло» со счетом 0:2, потерпев третье поражение в нынешнем розыгрыше национального первенства.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук вышли на поле в стартовом составе. Соболь провел на поле 57 минут, а Яремчук - 68 минут.

«Брюгге» остается на 3-й позиции с 22 очками. Лидирует «Антверпен», у которого 30 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 11-й тур

Брюгге - Вестерло 0:2

Голы: Фостер, 53, 86