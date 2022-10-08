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  4. «Допускаю ошибки». Миколенко оценил свою игру и старт сезона Эвертона
Англия
08 октября 2022, 21:54 |
287
0

«Допускаю ошибки». Миколенко оценил свою игру и старт сезона Эвертона

У команды не лучший старт сезона

08 октября 2022, 21:54 |
287
0
«Допускаю ошибки». Миколенко оценил свою игру и старт сезона Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко считает, что и команда, и он сами могли бы играть лучше во время стартового отрезка сезона АПЛ.

В чемпионате команда набрала 10 очков после 8-ми туров и занимает 11-е место.

«Эвертон» выиграл два кряду матча, и это приятная серия. Возможно, против «Саутгемптона» мы играли не слишком хорошо, но выиграли на выезде, что всегда здорово. Это было важно для нашей уверенности после четырех кряду ничейных результатов».

«Что касается меня, то я выходил в основе во всех матчах АПЛ этого сезона, но хочу играть лучше. Знаю, что иногда допускаю ошибки. Это нормально для любого игрока, но мне хочется действовать более внимательно, это точно. Впереди у нас матч с МЮ, и я уверен, что могу сыграть лучше».

«Конечно, мы хотим обыграть «Манчестер Юнайтед». Будет тяжело, однако мы сыграем дома, фаны создадут нужную атмосферу. Нам нужны три очка», - сказал Миколенко.

Матч с МЮ пройдет 9 октября, начало в 21:00.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
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Источник ФК Эвертон
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