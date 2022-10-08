Хавбек Металлиста: «Хотели доказать, что матч с Шахтером - случайность»

Полузащитник «Металлиста» Алекс Чидомере оценил победу 2:1 в матче УПЛ над «Вересом». Туром ранее харьковская команда проиграла «Шахтеру» 1:6.

— Алекс, поздравляем тебя и всю команду с победой. Ты долго ждал возможности дебютировать в стартовом составе «Металлиста». Какие твои эмоции после игры?

– Благодарю за такие слова. Эмоции только положительные, тем более что команда победила. Мы все вместе после матча с «Шахтером» получили негативные эмоции и очень хотели доказать, что это была случайность. Поэтому мы всей командой сделали выводы и показали хорошую игру, потому и одержали победу.

— Было заметно, что на поле ты играл с боевым настроем. Он тебе играл на руку или больше против тебя?

— Нет, когда я выходил на поле, то пытался отбросить какие-либо эмоции. Мне и тренеры говорили, что нужно сыграть без чувств. Единственное, что было – это желание победить.

— Что происходило в раздевалке? Команда ощутила облегчение после поражений в последних турах?

– Конечно! Очень хочется, чтобы наши болельщики радовались каждой нашей победе, поэтому мы вышли на этот матч с большой самоотдачей. Мы понимаем, какая ситуация сейчас и хотим, чтобы харьковские болельщики получали положительные эмоции от нашей игры. Потому все это для них.