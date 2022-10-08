Лунин - в основе Реала на матч Ла Лиги. Третья кряду игра украинца

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч чемпионата Испании против «Хетафе». Игра начнется в 22:00.

Для украинца это третий кряду матч после травмы Тибо Куртуа. Андрей выходил в старте на игры против «Осасуны» (1:1) и «Шахтера» (2:1).

Не исключено, что Лунин выйдет в основе на второй матч «Реала» с «Шахтером», который состоится 11 октября.

Реал: Лунин, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Винисиус, Родриго