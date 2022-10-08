Испания08 октября 2022, 19:55 | Обновлено 08 октября 2022, 19:58
618
1
Лунин - в основе Реала на матч Ла Лиги. Третья кряду игра украинца
Андрей сыграет в матче чемпионата Испании
08 октября 2022, 19:55 | Обновлено 08 октября 2022, 19:58
618
1
Вратарь «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч чемпионата Испании против «Хетафе». Игра начнется в 22:00.
Для украинца это третий кряду матч после травмы Тибо Куртуа. Андрей выходил в старте на игры против «Осасуны» (1:1) и «Шахтера» (2:1).
Не исключено, что Лунин выйдет в основе на второй матч «Реала» с «Шахтером», который состоится 11 октября.
Реал: Лунин, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Винисиус, Родриго
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2022, 20:03 5
Легендарный итальянский защитник – о форварде «Манчестер Сити»
Другие виды | 08 октября 2022, 13:58 5
Украинка проиграла Рафаэле Силве
Футбол | 08.10.2022, 18:30
Футбол | 08.10.2022, 13:15
Футбол | 08.10.2022, 07:00
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.10.2022, 07:15
Футбол
07.10.2022, 11:11 36
08.10.2022, 15:51 1
07.10.2022, 16:32
07.10.2022, 18:14
07.10.2022, 20:41 2
07.10.2022, 16:37 1
Сразу Фортуна дала шанс