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Испания
08 октября 2022, 19:55 | Обновлено 08 октября 2022, 19:58
618
1

Лунин - в основе Реала на матч Ла Лиги. Третья кряду игра украинца

Андрей сыграет в матче чемпионата Испании

08 октября 2022, 19:55 | Обновлено 08 октября 2022, 19:58
618
1
Лунин - в основе Реала на матч Ла Лиги. Третья кряду игра украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч чемпионата Испании против «Хетафе». Игра начнется в 22:00.

Для украинца это третий кряду матч после травмы Тибо Куртуа. Андрей выходил в старте на игры против «Осасуны» (1:1) и «Шахтера» (2:1).

Не исключено, что Лунин выйдет в основе на второй матч «Реала» с «Шахтером», который состоится 11 октября.

Реал: Лунин, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Винисиус, Родриго

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Источник Sport.ua
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Вот что значит в сборной выступить
  Сразу Фортуна дала шанс
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