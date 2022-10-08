Другие новости08 октября 2022, 16:57 | Обновлено 08 октября 2022, 19:01
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ВИДЕО. Роналду в Майами, Луческу без увольнения, ставим на Баварию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
08 октября 2022, 16:57 | Обновлено 08 октября 2022, 19:01
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1. Бекхэм приглашает Роналду в Интер Майами
2. Команды Усика и Фьюри обсуждают даты боя за все пояса.
3. Луческу не находится под риском увольнения из Динамо.
4. Прогноз матча Боруссия Дортмунд - Бавария
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