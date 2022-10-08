Байер разгромил Шальке и выбрался из зоны вылета, ничья Лейпцига

В матче 9-го тура чемпионата Германии «Байер» разгромил «Шальке» со счетом 4:0 и сумел выбраться из зоны вылета. Для команды, которая играет в Лиге чемпионов, это только вторая победа в сезоне Бундеслиги.

И это был дебютный матч для нового тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.

Среди других результатов отметим ничью соперника «Шахтера» по ЛЧ «Лейпцига», который сыграл с «Майнцем» 1:1. Быки занимают 10-е место.

Главный матч тура «Боруссия» Дортмунд - «Бавария» стартует в 19:30.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Байер - Шальке 4:0

Голы: Диаби, 38, Фримпонг, 41, 53, Паулиньо, 90

Майнц - Лейпциг 1:1

Голы: Ингвартсен, 45 - Нкунку, 80

Бохум - Айнтрахт Франкфурт 3:0

Голы: Хофманн, 71, Дика, 87 (в свои ворота), Форстер, 90

Аугсубург - Вольфсбург 1:1

Голы: Гумный, 55 - Герхардт, 27

Турнирная таблица