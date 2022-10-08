Байер разгромил Шальке и выбрался из зоны вылета, ничья Лейпцига
Результаты матчей 9-го тура
В матче 9-го тура чемпионата Германии «Байер» разгромил «Шальке» со счетом 4:0 и сумел выбраться из зоны вылета. Для команды, которая играет в Лиге чемпионов, это только вторая победа в сезоне Бундеслиги.
И это был дебютный матч для нового тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.
Среди других результатов отметим ничью соперника «Шахтера» по ЛЧ «Лейпцига», который сыграл с «Майнцем» 1:1. Быки занимают 10-е место.
Главный матч тура «Боруссия» Дортмунд - «Бавария» стартует в 19:30.
Чемпионат Германии. 9-й тур
Байер - Шальке 4:0
Голы: Диаби, 38, Фримпонг, 41, 53, Паулиньо, 90
Майнц - Лейпциг 1:1
Голы: Ингвартсен, 45 - Нкунку, 80
Бохум - Айнтрахт Франкфурт 3:0
Голы: Хофманн, 71, Дика, 87 (в свои ворота), Форстер, 90
Аугсубург - Вольфсбург 1:1
Голы: Гумный, 55 - Герхардт, 27
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