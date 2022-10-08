Сергей СТАХОВСКИЙ: «А в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?»

Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский в своем Twitter выложил два поста, где с юмором отреагировал на утренний пожар на Крымском мосту:

«Может статика? Движение тектонических плит?».

Чуть позже Сергей опубликовал еще один твит:

«Скажите, а в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?».

Отметим, что сегодня, около шести часов утра на железнодорожной ветке Крымского моста произошел пожар – загорелись несколько цистерн с топливом. Два пролета автомобильной ветки упали в море. Движение по обеим частям моста ограничено. Оккупационные паблики пишут о диверсии – якобы на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой.

Може статика?? Рух тектонічних плит 🙄? https://t.co/AzSA9dl7Yi — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 8, 2022