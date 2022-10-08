Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «А в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?»
Крым
08 октября 2022, 16:36 |
264
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «А в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?»

Экс-лидер украинского тенниса с юмором прокомментировал пожар на Крымском мосту

08 октября 2022, 16:36 |
264
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?»
Instagram. Сергей Стаховский

Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский в своем Twitter выложил два поста, где с юмором отреагировал на утренний пожар на Крымском мосту:

«Может статика? Движение тектонических плит?».

Чуть позже Сергей опубликовал еще один твит:

«Скажите, а в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?».

Отметим, что сегодня, около шести часов утра на железнодорожной ветке Крымского моста произошел пожар – загорелись несколько цистерн с топливом. Два пролета автомобильной ветки упали в море. Движение по обеим частям моста ограничено. Оккупационные паблики пишут о диверсии – якобы на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой.

По теме:
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Виталий КЛИЧКО: «Крымский мост таки устал»
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
Сергей Стаховский Крым российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Футбол | 08 октября 2022, 07:00 51
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает

Алексей Сливченко – о ряде проблемных аспектов, с которыми столкнулись киевляне на старте сезона

Двузначный счет. Украина проиграла в футбол Англии – 0:11
Футбол | 07 октября 2022, 21:05 1
Двузначный счет. Украина проиграла в футбол Англии – 0:11
Двузначный счет. Украина проиграла в футбол Англии – 0:11

Женская сборная Украины U-17 стартовала в отборе к Евро-2023

Директор Динамо: «Не сыграли с ПСЖ и Миланом из-за чемпионских гонок»
Футбол | 08.10.2022, 14:15
Директор Динамо: «Не сыграли с ПСЖ и Миланом из-за чемпионских гонок»
Директор Динамо: «Не сыграли с ПСЖ и Миланом из-за чемпионских гонок»
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Война | 07.10.2022, 07:40
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Футбол | 07.10.2022, 20:03
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
07.10.2022, 11:11 36
Футбол
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25 1
Теннис
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
07.10.2022, 07:15
Футбол
Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стала известна причина
Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стала известна причина
07.10.2022, 02:55
Футбол
«Не нужно, чтобы тобой выбивали ковер». Беленюк высказался о своей карьере
«Не нужно, чтобы тобой выбивали ковер». Беленюк высказался о своей карьере
07.10.2022, 15:11
Другие виды
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности