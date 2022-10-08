Сергей СТАХОВСКИЙ: «А в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?»
Экс-лидер украинского тенниса с юмором прокомментировал пожар на Крымском мосту
Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский в своем Twitter выложил два поста, где с юмором отреагировал на утренний пожар на Крымском мосту:
«Может статика? Движение тектонических плит?».
Чуть позже Сергей опубликовал еще один твит:
«Скажите, а в Крыму уже начались зимние скидки или еще горячо?».
Отметим, что сегодня, около шести часов утра на железнодорожной ветке Крымского моста произошел пожар – загорелись несколько цистерн с топливом. Два пролета автомобильной ветки упали в море. Движение по обеим частям моста ограничено. Оккупационные паблики пишут о диверсии – якобы на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой.
Може статика?? Рух тектонічних плит 🙄? https://t.co/AzSA9dl7Yi— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 8, 2022
Скажіть а в Криму вже почались зимові знижки чи ще гаряче ??🙄— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 8, 2022
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