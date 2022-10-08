Каррик близок к назначению на пост тренера Мидлсбро
Нынешний наставник Крис Уайлдер уволен
После неудачного старта сезона «Мидлсбро» принял решение уволить главного тренера команды Криса Уайлдера. Главным претендентом на то, чтобы занять его кресло, является Майкл Каррик.
Переговоры с Карриком «Мидлсбро» начнет на следующей неделе. Предыдущим местом работы Каррика был «Манчестер Юнайтед». 41-летний англичанин работал ассистентом Оле Гуннара Сульшера, а после его увольнения в течение трех матчей исполнял обязанности главного тренера.
После 12 туров «Мидлсбро» с 13 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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