Каррик близок к назначению на пост тренера Мидлсбро

После неудачного старта сезона «Мидлсбро» принял решение уволить главного тренера команды Криса Уайлдера. Главным претендентом на то, чтобы занять его кресло, является Майкл Каррик.

Переговоры с Карриком «Мидлсбро» начнет на следующей неделе. Предыдущим местом работы Каррика был «Манчестер Юнайтед». 41-летний англичанин работал ассистентом Оле Гуннара Сульшера, а после его увольнения в течение трех матчей исполнял обязанности главного тренера.

После 12 туров «Мидлсбро» с 13 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.