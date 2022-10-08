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  4. Каррик близок к назначению на пост тренера Мидлсбро
Англия
08 октября 2022, 13:08 |
117
0

Каррик близок к назначению на пост тренера Мидлсбро

Нынешний наставник Крис Уайлдер уволен

08 октября 2022, 13:08 |
117
0
Каррик близок к назначению на пост тренера Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

После неудачного старта сезона «Мидлсбро» принял решение уволить главного тренера команды Криса Уайлдера. Главным претендентом на то, чтобы занять его кресло, является Майкл Каррик.

Переговоры с Карриком «Мидлсбро» начнет на следующей неделе. Предыдущим местом работы Каррика был «Манчестер Юнайтед». 41-летний англичанин работал ассистентом Оле Гуннара Сульшера, а после его увольнения в течение трех матчей исполнял обязанности главного тренера.

После 12 туров «Мидлсбро» с 13 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Источник Daily Mail
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