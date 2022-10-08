08.10.2022 13:00 - : -
Украина. Премьер лига08 октября 2022, 13:00 |
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Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 октября в 13:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги
08 октября 2022, 13:00 |
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8 октября в 13:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» и «Черноморец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит в Минае на поле стадиона «Минай».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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