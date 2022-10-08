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Ворскла
08.10.2022 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 13:00 |
210
0

Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября в 13:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2022, 13:00 |
210
0
Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

8 октября в 13:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит в Минае на поле стадиона «Минай».

Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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