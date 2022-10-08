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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 12:15 | Обновлено 08 октября 2022, 12:23
841
4

ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного

Защитник «Динамо» сделал предложение своей девушке Ангелине

08 октября 2022, 12:15 | Обновлено 08 октября 2022, 12:23
841
4
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного
Instagram

20-летний защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Забарный является одним из самых талантливых футболистов отечественного футбола.

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Минувшим летом Илью сватали в английский «Тоттенхэм», но до смены клубной прописки дело пока не дошло. Зато вскоре может поменять фамилию девушка Забарного Аргелина.

«Динамовец» сделал предложение руки и сердца своей избранницы, на что она ответила согласием. Предлагаем насладиться лучшими фото Ангелины с её страницы в Instagram.

devushka-dnya-obvorozhitelnaya-nevesta-ilyi-zabarnogo
devushka-dnya-obvorozhitelnaya-nevesta-ilyi-zabarnogo-foto-1
devushka-dnya-obvorozhitelnaya-nevesta-ilyi-zabarnogo-foto-2
devushka-dnya-obvorozhitelnaya-nevesta-ilyi-zabarnogo-foto-3
devushka-dnya-obvorozhitelnaya-nevesta-ilyi-zabarnogo-foto-4
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Dreifus
Футболистов похоже к нормальным девушкам не подпускают. Такое ощущение, будто они с подписанием контракта подписываются ещё встречаться только с губастыми уебищами
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0
WladWest
Интересно, с какого раза она сможет выговорить слово "синхрофазотрон"?
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0
Lesovij7
Зачем  эта новость здесь ? Для дрочеров? 
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0
Andrey_1992
Ех Ілля, ти один з небагатьох гравців Динамо, які дійсно показують гру, а не ходять по полю
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0
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