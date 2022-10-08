ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная невеста Ильи Забарного

20-летний защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Забарный является одним из самых талантливых футболистов отечественного футбола.

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Минувшим летом Илью сватали в английский «Тоттенхэм», но до смены клубной прописки дело пока не дошло. Зато вскоре может поменять фамилию девушка Забарного Аргелина.

«Динамовец» сделал предложение руки и сердца своей избранницы, на что она ответила согласием. Предлагаем насладиться лучшими фото Ангелины с её страницы в Instagram.