НЕЙМАР: «Научился защищаться ради победы в Лиге чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал об изменениях, произошедших в его игре:

«Пока я чувствую себя более опытным игроком. Я действительно научился защищаться, атаковать и забивать голы, делать решающие передачи – все, что угодно.

Знаю, что я не самый лучший защитник в мире. Но стараюсь помогать одноклубникам. Это все ради победы в Лиге чемпионов.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна упорно работать, чтобы не пропускать голы и не давать просторный сопернику. Хорошо, что это происходит сейчас, потому что именно так мы готовимся к финальным стадиям».