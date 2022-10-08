НЕЙМАР: «Научился защищаться ради победы в Лиге чемпионов»
Форвард «ПСЖ» – об изменениях в своей игре
Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал об изменениях, произошедших в его игре:
«Пока я чувствую себя более опытным игроком. Я действительно научился защищаться, атаковать и забивать голы, делать решающие передачи – все, что угодно.
Знаю, что я не самый лучший защитник в мире. Но стараюсь помогать одноклубникам. Это все ради победы в Лиге чемпионов.
Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна упорно работать, чтобы не пропускать голы и не давать просторный сопернику. Хорошо, что это происходит сейчас, потому что именно так мы готовимся к финальным стадиям».
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